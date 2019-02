Vigilia contro l'Inter, D'Aversa: "Abbiamo bisogno di punti"

Dal nostro inviato

COLLECCHIO - Roberto D'Aversa si porta dietro la convinzione di aver raggiunto un risultato importante contro la Juventus e la consapevolezza di non dover abbassare la guardia nel momento in cui si affronta una grande squadra 'ferita', che avrà voglia di rialzarsi e di ripartire. Deve farlo, è quasi obbligata a farlo: "Ma questo non ci interessa - dice il tecnico in conferenza stampa - sappiamo che chi indossa quella maglia lo fa sempre per vincere. L'Inter tiene sempre il pallino del gioco in mano, hanno un centravanti fortissimo che dentro l'area è uno dei migliori d'Europa. La percentuale dei loro cross è enorme, però noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare. Dobbiamo pensare di mettere in difficoltà una squadra forte".

FORMAZIONE - "Ho dei dubbi: uno di questi riguarda Siligardi o Biabiany, il primo ha fatto benissimo quando è subentrato. A Torino ha fatto una grande partita. Kucka sta raggiungendo una forma importante, è necessario però avere delle carte da giocarti durante la partita. L'entusiasmo aiuta a lavorare, però ci servono punti e per farli ci deve essere la prestazione. Voglio una squadra propositiva e positiva indipendentemente dal risultato. Per quanto riguarda le scelte devo fare delle valutazioni in base agli allenamenti della settimana e alla squadra avversaria. Noi indipendentemente dal risultato dobbiamo essere equilibrati e analizzare la partita in maniera lucida. Per 70' abbiamo fatto una grande gara con la Spal, a Torino siamo andati sotto con due gol, non era semplice ma detto questo, dopo aver fatto i complimenti fatti ai ragazzi, ci siamo proiettati sull'Inter.

PUBBLICO FONDAMENTALE - "In questa settimana abbiamo perso anche due punti sulla terzultima, la verità è questa. Non dobbiamo pensare che sia più facile solo perché l'Inter sta vivendo un brutto periodo, altrimenti facciamo male. E sbagliamo di grosso. Sabato ci sarà uno stadio esaurito ed è bello per noi giocare questo tipo di partite. Sperando che il pubblico ci aiuti nel momento di difficoltà".

