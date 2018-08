Parma, i biglietti per la Juventus: info e prezzi

Inizia alle ore 10 di giovedì 23 agosto sul circuito Listicket laprevendita dei biglietti per Parma-Juventus (3^ giornata di Serie A Tim 2018/2019) in programma alle ore 20:30 di sabato 1 settembre 2018 allo stadio Ennio Tardini.

Nel rispetto delle indicazioni del Protocollo d’intesa in materia del 04/08/2017, non è necessaria la Fidelity Card per acquistare i titoli di ingresso.

Il Parma Calcio 1913 comunica che, considerati gli abbonamenti (con la Curva Nord esaurita) ed evase le esigenze legate ad accordi con sponsor e settore giovanile, verranno messi in vendita tickets di Tribuna Laterale Petitot e Tribuna Laterale Ovest (per una disponibilità limitata a poche centinaia) e circa 6.500 tickets suddivisi tra Settore Ospiti e Curva Sud.

Questo il listino prezzi:

Tribuna Laterale Petitot 100 Euro (5 Euro Ridotto Under 14)

Tribuna Laterale Ovest 70 Euro (5 Euro Ridotto Under 14)

Settore Ospiti 40 Euro (5 Euro Ridotto Under 14)

Curva Sud 40 Euro (5 Euro Ridotto Under 14)

La prevendita è attiva sul circuito Listicket fino alle ore 18 di sabato 1 settembre esclusivamente nei punti vendita fisici (ricevitorie) di tutto il territorio nazionale (cliccare qui per individuarli).

I tagliandi del Settore Ospiti sonodisponibili fino alle ore 19 di venerdì 31 agosto.

I titoli di ingresso di Curva Sudsaranno in vendita dopo l’eventuale esaurimento di quelli del Settore Ospiti. La vendita dei tagliandi di Curva Sud partirà il giorno dopo la pubblicazione sul sito ufficiale della notizia dell’eventuale esaurimento del Settore Ospiti.

Per questa gara è applicato il provvedimento di incedibilità del singolo biglietto di ogni settore. Pertanto potranno accedere allo stadio Tardini soltanto le persone intestatarie di ogni tagliando. L’incedibilità non è applicata agli abbonamenti.

Numero massimo titoli acquistabili: 4

INFO ACCREDITI SETTORE DISABILI

INFO ACCREDITI SOCIETA’, PROCURATORI E OSSERVATORI

INFO ACCREDITI FIGC, AIA, CONI, ADISE, AIAC

INFO ACCREDITI STAMPA

I PUNTI VENDITA LISTICKET ABILITATI DI PARMA E PROVINCIA

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323

Tabaccheria Melody,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Paterlini, Via Garibaldi 27 Parma Tel. 0521 238042

Tabaccheria Panorama Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D Parma Tel. 0521/235692

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583