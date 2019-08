Parma-Juventus, è caccia al ticket

Ecco alcune indicazioni riguardanti la vendita dei biglietti e le richieste d’accredito per la stagione 2019/20 e in concreto per la prima gara di campionato contro la Juventus:

BIGLIETTI – Il Parma Calcio 1913 ricorda che i biglietti per le gare casalinghe saranno disponibili non prima che l’inizio della vendita venga comunicato attraverso il sito ufficiale della società. È pertanto impossibile che siano già in commercio tickets valevoli per le prime giornate di campionato da disputare al Tardini. Il Parma Calcio sottolinea inoltre l’importanza di acquistare il proprio biglietto d’ingresso solo tramite i canali ufficiali, e di diffidare di qualsiasi sito o portale che millanta la vendita o la prenotazione dei biglietti in questione. La vendita per i biglietti della prima gara casalinga, Parma-Juventus, inizierà nei prossimi giorni e verrà prontamente comunicato tramite il sito ufficiale parmacalcio1913.com.