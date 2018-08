Il Parma con i cerotti: dopo Biabiany a rischio Grassi

La sfida contro la Juventus si avvicina e il Parma - allo stato attuale - non potrà disporre di tutti i suoi effettivi al melgio. Alla lista degli infortunati si è aggiunto - notizia vecchia - Jonathan Biabiany che ha riportato una lesione tra primo e secondo grado al retto femorale. Sarà out anche Sprocati, con Gervinho non al massimo della condizione che si è allenato mercoledì a parte per un affaticamento muscolare, Ciciretti che continua con le terapie e il lavoro personalizzato, Siligardi fuori lista, Roberto D'Aversa potrebbe impiegare nuovamente Da Cruz dal primo minuto, come contro la Spal. Oltre all'incognita esterno destro, potrebbe esserci un problema anche a centrocampo. Alberto Grassi ha un problema a un polpaccio. Secondo il report diffuso ieri dal club, il centrocampista si è allenato regolarmente con i compagni e, con due giorni davanti, il problema potrebbe essere smaltito. In caso sarebbe pronto Rigoni per sostituire l'ex Napoli che durante la presentazione si è detto ottimista per la partita contro i campioni d'Italia in carica.