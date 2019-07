Parma, l'ultima idea di Faggiano è Obiang

Non solo Mario Balotelli: il Parma sta cercando di allestire una rosa competitiva che possa ben figurare. Il tecnico Roberto D’Aversa vorrebbe avere a disposizione qualche pedina già dal ritiro di Prato allo Stelvio e probabilmente comincerà a lavorare con Luigi Sepe, Vincent Laurini e Alberto Grassi. Tutti acquisti definiti grazie all’abile regia di Daniele Faggiano coadiuvato da Mario Giuffredi, agente dei giocatori che sono in attesa di essere ufficializzati dal club.

Si tratta sull’ingaggio da garantire al portiere che diventerebbe un giocatore di proprietà dopo il riscatto dal Napoli. Mercoledì è previsto l’incontro decisivo. Ballano circa duecento mila euro, ma l’accordo si troverà. Intanto, l’ultima idea di Faggiano per il centrocampo si chiama Pedro Obiang, giocatore ex Samp e attualmente in rosa al West Ham. Il giocatore ha un contratto con gli Hammers fino al 2022, per strapparlo all’Inghilterra ci vorrebbe un’offerta vantaggiosa. L’idea sarebbe quella di confezionare un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma per ora è solo un’idea. L’ultima di Daniele Faggiano.

