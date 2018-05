Parma, la speranza e l'attesa: e quel video di D'Aversa

Dipende dai punti di vista: a volte novanta minuti sono pochi per poter provare a fare un'impresa, altre volte per qualcosa di straordinario potrebbe servire molto meno. Una scintilla, una situazione, una coincidenza favorevole. A una partita dal traguardo, il Parma si gioca la promozione con lo Spezia e aspetta notizie confortanti da Frosinone, dove il Foggia è chiamato a fare quello che il Sassuolo ha fatto con l'Inter: onorare gli impegni fa parte di un decalogo non scritto al quale aderisce ogni sportivo. E al quale aderirà anche la squadra di Stroppa, che ha fatto cose nobili fino a qui e che - siamo sicuri - vorrà chiudere al meglio il suo campionato. A patto che il Parma faccia il suo dovere venerdì, quando con lo Spezia si giocherà gli ultimi minuti di una regular season che, con il senno di poi, è piena di rimpianti per le occasioni sprecate, quelle buttate letteralmente alle ortiche in minuti di ordinarie amnesie che hanno condizionato i giudizi e i risultati di una squadra che, comunque vada, ha fatto qualcosa di straordinario. Nel senso etimologico del termine perché il percorso del Parma, al netto dei rimpianti, è andato fuori dai binari dell'ordinario. A una squadra neopromossa - che ha speso sì dei soldi per rinforzarsi - era stato chiesto di arrivare ai play off in una posizione di classifica che gli permettesse di giocarsela con serenità per provare il gran colpo. Partire a fari spenti e sapersi districare nel ginepraio di incertezze di un campionato molto difficile era l'input, che di colpo si e trasformato in qualcosa di più grande e affatto scontata. A novanta minuti dalla fine il campionato non conosce ancora la seconda squadra promossa direttamente in Serie A. E il Parma ha ancora un lumicino di speranza, condito da una dose di buonumore scaturita dalla vittoria sofferta contro il Bari. Gagliolo è riuscito a dare un senso all'ultima tappa di un viaggio logorante. con il Parma quarto comunque vada e pronto a entrare in gioco - nella peggiore delle ipotesi - direttamente nel secondo turno dei play off, in semifinale, dove incontrerà la vincente della partita tra quinta e ottava (se arriva quarto, la vincente tra sesta e settima se arriva terzo). Nel caso vincesse e da Frosinone arrivasse qualche buona notizia (pareggio o sconfitta dei ciociari contro il Foggia) potrebbe festeggiare la promozione diretta che avrebbe dello storico.

A un passo dall'impresa dunque, a novanta minuti da un sogno che qualcun altro potrebbe spezzare coscientemente. In uno spogliatoio in cui dopo Cesena c'era comprensibilmente un'aria dimessa è tornata - dopo la vittoria con il Bari - a risplendere la fiamma della speranza che, seppur debole, è stata alimentata da un video che D'Aversa prima della partita ha mostrato ai suoi ragazzi sul televisore dello spogliatoio del Tardini. Un video che richiama all'orgoglio e al senso di appartenenza, che chiama in causa la comunità e la invita a stringersi attorno a una squadra che crede nell'impresa e che, nello stesso tempo sa che le sue sorti non dipendono solo da lei. Una squadra caricata anche da Jiang Lizhang, il presidente arrivato dalla Cina per assistere alla gara e per fare il punto su quella che sarà la prossima stagione. Una visita veloce durata circa 24 ore. Lizhang è arrivato domenica a mezzogiorno ed è ripartito per la Cina lunedì in mattinata. Ha voluto stringere la mano alla squadra e complimentarsi con quanto fatto di buono fino a qui, ovviamente augurandosi il miglior epilogo, a partire da venerdì. Novanta minuti di speranza per alimentare il grande sogno.