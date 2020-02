Parma-Lazio LE ULTIME | Caprari dal 1’

Dal nostro inviato

PARMA - Niente da fare per Scozzarella. Il centrocampista messo al centro del suo gioco da Roberto D’Aversa non parteciperà alla sfida proibitiva con la Lazio. Il bollettino, leggendo i convocati, pare meno di guerra rispetto ad altre vigilie, ma solo perché sono rientrati giocatori come Kulusevski e Karamoh che serviranno ad allungare la lista per far finta che qualcuno a disposizione c’è.

C’è Cornelius, che malgrado gli acciacchi è chiamato a fare gli straordinari, c’è anche Gagliolo, che pur non al massimo rimane sempre il favorito per ricoprire un posto in difesa. Se a tre o a quattro non è ancora dato sapersi, ma in testa sua Roberto D’Aversa sa che fronteggiare la Lazio è cosa difficilissima sia che si schieri in un modo che nell’altro e quindi serve rimanere compatti e concedere meno spazi possibili a una squadra che sa fare male con palleggio e tecnica.

Possibile quindi che l’allenatore del Parma decida di difendersi a tre, con Bruno Alves in mezzo a Iacoponi e Dermaku. I quinti saranno – nel caso la scelta dovesse ricadere sul cambio modulo – Darmian a destra e Gagliolo (o Pezzella) a sinistra, con Hernani, Brugman e Kurtic a centrocampo.

Davanti due punte: Cornelius e alle sue spalle Kucka, con Siligardi (o Kulusevski) e Caprari pronti a subentrare. In una sfida così delicata c’è bisogno di gente pronta mentalmente, capace di reggere la pressione e vedersela per 100’ con giocatori del calibro di Immobile, l’uomo che segna di più in tutta Europa.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Caprari. All: D'Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All: Simone Inzaghi