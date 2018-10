Parma, Gervinho ancora ai box: in dubbio per la Lazio

Dal nostro inviato

COLLECCHIO - E' andato via un po' prima rispetto agli altri, con le treccine raccolte nel cappellino griffato 'Gervinho 27', come al solito. Ad aspettarlo un amico della sua folta schiera con cui condivide tutto della sua giornata. Gervinho ha proseguito il suo lavoro differenziato sul campo e le terapie volte a rimarginare un infortunio che - all'inizio - sembrava essere una cosa da poco, tanto da dare per scontata la sua presenza con la Lazio. Nella settimana che ha visto il Parma rimettersi a lavoro e puntare dritto alla gara di domenica, l'ivoriano non si è allenato con il gruppo e la sua presenza contro i biancocelesti pare non essere più certa. In settimana, Gervinho dovrebbe tornare a disposizione di Roberto D'Aversa che lo aspetta tra giovedì e venerdì. Il tecnico ne tiene monitorata la condizione seguendo l'iter del recupero molto da vicino. Perché Gervinho è tanto prezioso da non potersi permettere rischi con i suoi muscoli. E nessuno, dopo quello che è successo con Fabio Ceravolo nella scorsa stagione, pretende di accorciare i tempi o di forzarli.