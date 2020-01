Lucarelli carica: "Lunedì tutti al Tardini, con il Lecce è fondamentale"

Dal nostro inviato

COLLECCHIO - Tocca ad Alessandro Lucarelli fare gli onori di casa e accompagnare Jasmin Kurtic nel suo nuovo mondo. Il Parma accoglie il centrocampista - già pronto per lottare - perché ci vorrà gente che sappia come si sta in campo in certe partite. Lunedì sera arriva il Lecce, c'è da riscattare il pokerissimo subito al Gewiss Stadium contro l'Atalanta e mettere un mattoncino chiave nel muro che il Parma sta alzando. Chi meglio di Alessandro Lucarelli sa come si affrontano queste gare: l'ex capitano si siede al fianco del nuovo giocatore, ma il suo pensiero va a lunedì sera. "E' a disposizione del mister per la partita contro il Lecce - dice il club manager in conferenza stampa - sarà una settimana importante per noi, nella quale giocheremo due partite: la prima è un crocevia fondamentale per la nostra stagione, per la quale chiedo veramente l'aiuto del nostro pubblico nonostante l'orario e il giorno. E' uno scontro salvezza fondamentale che ci può dare una grande spinta per il prosieguo. L'altra, quella con la Roma in Coppa Italia, ci dà la possibilità di giocare una gara affascinante. Anche lì sarà importante approcciare nella maniera giusta".