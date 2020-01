Parma-Lecce LE ULTIME | Kucka sulla trequarti, Inglese più di Cornelius

Dal nostro inviato

PARMA - I dubbi della vigilia saranno sciolti solo alla rifinitura. Mai come questa volta - forse - per D’Aversa avere qualche scelta in più significa decidere solo all’ultimo. Anche se chiaramente un bel pezzo di formazione il tecnico l’ha bene impresso sulla lavagnetta da giorni.

Il modo in cui si è perso non è andato giù a Bob, un uomo di comando al quale la resa incondizionata non può piacere. ‘Riversiamo rabbia e umiliazione sul campo, trasformandola in energia positiva’ ha detto in conferenza stampa. Nella quale ha evidenziato un concetto importante: la valenza straordinaria di h a partita che - se vinta - ti porta a svoltare. Con il Lecce non sarà semplice però: ci vorrà la migliore formazione possibile. Iacoponi è recuperato, in difesa magari toccherà a lui, in caso di forfait pronto Dermaku. Con Bruno Alves alzerà le barricate, Gagliolo rientra a sinistra dopo aver scontato la squalifica contro l’Atalanta.

A centrocampo il dubbio più grande è legato a Scozzarella, insidiato da Hernani che parte in vantaggio rispetto all’ex Atalanta. Toccherà a Kurtic sostituire Barillà, squalificato per colpa del giallo del Gewiss Stadium.

Il ventaglio di scelta più ampio D’Aversa lo conserva in attacco: con Cornelius e Inglese a disposizione, bisognerà scegliere il più pronto fisicamente. Pare in vantaggio Inglese, ma fino alla fine il dubbio rimane. Il tridente sarà completato da Kulusevski e da Kucka, nella posizione di esterno d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Kucka. All: D'Aversa

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar. All: Liverani

