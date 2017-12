Parma, Lizhang: "Interverremo nel mercato a gennaio"

Jiangh Lizhang c'è e si fa sentire: il numero uno di Desports, presidente del Parma dal 15 di novembre, parla della squadra, dell'amore per Parma e del mercato che verrà. Lo fa in una lunga intervista concessa a Gazzetta di Parma, della quale vi riportiamo solamente qualche estratto.

Perché ha scelto il Parma?

"Il Parma ha esercitato su di me un fascino particolare (...). E' un club 'storico', conosciuto in tutto il mondo, ricco di gloria e tradizione calcistica. A livello di brand (...) il Parma è tra le squadre italiane più conosciute dopo Inter, Milan e Juve. Credo ci sia un grandissimo potenziale da esplorare e accompagnarlo nella rinascita delle sue ceneri per me è una sfida emozionante (...)".

Quali sono i programmi per il mercato?

"Ho piena fiducia nell'attuale staff. Per quanto riguarda l'immediato. Da parte nostra c'è tutta la disponibilità a rafforzare la squadra e credo che i nostri responsabili tecnici sappiano esattamente cosa fare nella finestra di mercato a gennaio. Per quanto riguarda il futuro a medio termine l'obiettivo è di avere una società sempre più forte e professionale che possa confrontarsi sulle strategie anche attraverso un sempre più frequente dialogo con i responsabili del progetto Defa (Desports, Football Alliance). (...). Non dobbiamo avere ansia o crearci frustrazioni inseguendo come un obbligo la risalita immediata visto che mi hanno spiegato che nessuno è mai riuscito a centrare tre promozioni in Italia. Però io penso che anche l'entusiasmo possa recitare un ruolo importante e che non si debba impedire a nessuno di sognare e per questo chiedo ai nostri tifosi di credere insieme a noi ad un bellissimo sogno che si chiama Serie A".