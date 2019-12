Parma-Milan LE ULTIME | Kucka nel tridente

Dal nostro inviato

PARMA - La bella notizia della vigilia la dà D’Aversa in conferenza stampa: Andreas Cornelius sarà convocato. Oltre che su Gervinho, il Parma può contare anche sul danese. Partirà probabilmente dalla panchina, ma si è allenato con la squadra e regolarmente figurerà nella lista. E di questi tempi la notizia ha un peso molto importante: almeno permette all’allenatore di guardare con maggiore fiducia alla panchina, anche se volesse cambiare a gara in corsa e ci fosse bisogno di ristabilire alcune gerarchie restituendo ai reparti i propri giocatori, spostati per emergenza qualche metro più avanti. E’ l’esempio di Kucka, chiamato a fare il centravanti a Bologna.

Lo slovacco si è riscoperto giocatore fondamentale anche nel tridente, a D’Aversa serve uno che contro Romagnoli e compagni faccia un po’ di lotta, protegga il pallone e non si faccia mettere sotto. Tutte caratteristiche che il carro armato slovacco possiede e che fanno comodo in questo periodo di magra nel reparto avanzato.

C’è chi fa un passo avanti, chi invece rispetto al derby deve spostarsi un po’ più dietro: Gagliolo dovrà prendersi cura della sua fascia sinistra, la solita, perché D’Aversa potrebbe tornare a quattro con Darmian, Iacoponi e Bruno Alves. Il sacrificato potrebbe essere Dermaku. A centrocampo, senza Scozzarella, out per una lesione, Hernani potrebbe ricoprire il ruolo di play in mezzo al campo. Oppure fare la mezzala (più probabile) e lasciare a uno tra Brugma e Grassi il compito di giostrare davanti alla difesa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho. All: D'Aversa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All: Pioli