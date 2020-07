Parma-Napoli 2-1 | Missione compiuta

Dal nostro inviato

PARMA - Il Parma pone fine alla sua serie nera e centra la vittoria che regala la salvezza aritmetica. Un 2-1 rifilato al Napoli grazie a due rigori trasformati, uno nel primo tempo da Caprari (47’), l’altro all’88’ da Kulusevski per fallo di Koulibaly proprio sullo svedese entrato dalla panchina e decisivo. In mezzo il penalty che Insigne ha calciato al 53’ spiazzando Sepe. Si è rivisto a tratti il Parma di D’Aversa, dopo una settimana disastrosa e un mese senza vittorie. Compatto, concentrato, coriaceo e con pochi rischi, abbottonato e pronto a ripartire, almeno fino a quando ce l’ha fatta. L’assedio della squadra di Gattuso non ha prodotto gli effetti sperati, e il 2-1 maturato alla fine è servito ai crociati per respirare e centrare tre punti che certificano – come se ce ne fosse bisogno – che si giocherà ancora per un anno nella massima Serie.

IL TABELLINO

PARMA-NAPOLI 2-1



PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi (17' st Barillà), Brugman, Kurtic (29' st Iacoponi); Karamoh (17' st Inglese), Siligardi (13' st Kulusevski), Caprari (30' st Gervinho). A disposizione: Colombi, Regini, Laurini, Sprocati. Allenatore: D'Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan (20' st Elmas), Demme (40' st Lobotka), Fabian Ruiz (32' st Zielinski); Politano (20' st Callejon), Lozano (40' st Younes), Insigne. A disposizione: Karnezis, Malcuit, Luperto, Mertens, Hysaj, Ghoulam, Manolas. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Giua di Olbia

MARCATORI: 48' pt rig. Caprari (P), 9' st rig. Insigne (N), 42' st rig. Kulusevski (P)

NOTE: Ammoniti: Grassi, Brugman, Iacoponi (P); Lozano (N). Recupero: 2' pt e 6' st

