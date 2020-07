Parma-Napoli LE ULTIME | Scelte forzate per D'Aversa: dubbio Kulusevski

Dal nostro inviato

PARMA - Kucka e Cornelius non recuperano per la partita contro il Napoli, Iacoponi, Hernani e Kulusevski - notizia dell'ultima ora - si arrendono a fatica e qualche acciacco di troppo, maturato dallo stress di una serie importante di gare ravvicinate. Bruno Alves ha smaltito la contusione, proverà a guidare una difesa ridotta all'osso, considerando che anche Gagliolo – mezzo acciaccato pure lui – non è al meglio. Ma è probabile una panchina ‘riabilitativa’ per il difensore che ha subito una distrazione muscolare nell’ultima uscita, quella contro la Sampdoria valsa per il Parma la sesta sconfitta nelle ultime sette. Interrompere l’emorragia e cercare di dare un senso a una stagione che volge al termine, dopo il traguardo dei 40 punti e una salvezza da raggiungere aritmeticamente.

Questo l’input di D’Aversa che fino alla vigilia se l'è giocata con almeno un dubbio per reparto. Dubbi risolti dai forfait ultimi di tre colonne: Iacoponi, Hernani e Kulusevski che hanno alzato bandiera bianca qualche ora prima della sfida. E le scelte - come in occasione della Samp - sono per forza di cose - decise dagli eventi. Davanti a Sepe ci saranno probabilmente Darmian, Bruno Alves e Dermaku, con Pezzella a completare la catena di sinistra. In mezzo al campo pronti Grassi, Brugman e Kurtic, con Barillà e qualche Primavera (vista l'assenza di Hernani, Kucka e Scozzarella) a rimpinguare le fila. Mentre davanti l'unico superstite è Gervinho, orfano di Kulusevski e Cornelius, che potrebbe essere affiancato da Caprari e Karamoh, con Inglese che si candida a sorpresa a giocare dall'inizio.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Karamoh, Gervinho, Caprari. All: D'Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Lozano, Insigne. All: Gattuso