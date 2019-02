Parma-Napoli LE ULTIME | Biabiany favorito, Machin scalpita

Dal nostro inviato

PARMA - Periodaccio per Roberto D'Aversa e il suo Parma. Se da un lato i 29 punti in classifica fanno si che ci sia un clima sereno in settimana, anche dopo sconfitte, dall'altro chi rincorre ha fame e si avvicina. "Dobbiamo pensare solamente a noi, a fare i punti che ci servono per salvarci". Delle altre, tradotto, poco importa, a patto che non si avvicinino troppo. Il problema è che domenica, il Napoli non è proprio l'avversario più indicato per fare punti. A questo va aggiunta la lunga lista degli indisponibili, dove si sono iscritti Bastoni, Ceravolo e Stulac. Si capisce come lo stato di emergenza sia alto. Ma non ha certo perso né sonno né serenità Roberto D'Aversa. "Tireremo fuori la personalità, d'altronde quando siamo in emergenza riusciamo a dare il massimo. Dovremo farlo anche stavolta".

E quel 'troveremo undici giocatori da mandare in campo' sa di voglia di rivalsa. Detto di Gagliolo "tornerà centrale", l'assenza di Bastoni non preoccupa ma D'Aversa deve trovare anche un play "non so se sia Kucka" e una mezz'ala eventualmente. Machin può giocare dall'inizio, con Rigoni o Kucka in posizione di play. Davanti il solito dubbio: Siligardi per cucire i reparti o Biabiany per andare in velocità? Un dubbio che si porterà fino alla fine ma il francese è favorito sul fantasista.

Il Napoli si schiera con la formazione tipo, un 4-4-2 che fa perno su Zielinski e che vede Ancelotti avere un paio di dubbi: il primo è in porta. Ospina o Meret. Il primo è favorito sul secondo, ma occhio al cambio. L'altro riguarda il terzino destro. Hysaj invece insidia Malcuit per una maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Kucka, Machin; Biabiany, Inglese, Gervinho. All: D'Aversa.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit; Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. All: Ancelotti

