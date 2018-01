Parma, Nocciolini in prestito al Pordenone

Il mercato del Parma è sempre in fermento. Sia in entrata che in uscita. Martedì Manuel Nocciolini - che ha brillato contro il Livorno in amichevole segnando il gol del vantaggio - potrebbe lasciare il Centro sportivo di Collecchio per andare a Pordenone, alla corte di Colucci, ex allenatore della Reggiana.

Dopo la seduta di lunedì ha svuotato l’armadietto è sistemato gli ultimi dettagli burocratici con il suo agente che sta raggiungendo la sede di Collecchio. Si tratterebbe di un prestito con obbligo di riscatto in caso di conquista della Serie B da part del Pordenone, che ha venticinque punti e che occupa la nona posizione in classifica.