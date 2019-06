Parma, nome nuovo per la difesa: Masina piace ma...

Il Parma ha bussato alla porta del Watford ma ha trovato chiuso: per ora. Aveva chiesto informazioni su Adam Masina, il terzino sinistro che Daniele Faggiano avrebbe in mente di portare alla corte di Roberto D’Aversa in tempo per il ritiro. L’esterno mancino, per il quale il club inglese ha speso 5 milioni di euro nel luglio scorso, ha collezionato 14 presenze con la maglia del club dei Pozzo e viene visto come una possibile soluzione per il Parma che però si è sentito rispondere negativamente. Per adesso, Masina non sarebbe sul mercato.

