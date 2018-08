Parma, nome nuovo per la difesa: si pensa a Struna

Il Parma è sempre a caccia di un difensore centrale, un colpo da piazzare nelle ultime ore di mercato. Le difficoltà di arrivare a Benalouane (che ha chiesto tre anni di contratto), impongono a Faggiano una riflessione e una possibile virata su Aljaz Struna. Il giocatore sloveno sarebbe in uscita dal Palermo, piace a D’Aversa che avrebbe dato l’ok alla trattativa. Che però non è ancora decollata con forza. Si cerca l’accelerata dell’ultimo minuto, per un colpo last minute.