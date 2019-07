Parma, poker servito: con l'Obermais brilla Hernani

Dal nostro inviato

PRATO ALLO STELVIO

Il Parma ci mette 41’ minuti per trovare il gol, nel mentre decide di giocare a calcio, due tocchi, verticalità e possesso rapido, ampiezza e profondità. Nel nome di Hernani, che nel primo tempo decide di fare tutto: contrastare, disegnare trame e inventare giocate per gli attaccanti. Lo segue Kulusevski, che mantiene altissimo il suo rendimento, sia nella posizione di mezzala che in quella di esterno. D’Aversa nel secondo tempo lo prova largo, lui non fa una piega e si mette a servizio della squadra, sfiorando il gol.

Il gol lo trova Inglese, che alla prima uscita fa centro dopo vari tentativi. Il suo ritorno a Parma è stato bagnato da una zampata su assist di Sprocati, andando a chiudere un’azione che si è sviluppata da sinistra e si è chiusa a destra. Il raddoppio, dopo un paio di salvataggi di Moretti. Lo segna Ceravolo che nel giro di 2’, dal 15’ al 17’ fa gol e trova l’assist per Baraye, entrato nel secondo tempo come la belva nella prevedibile girandola delle sostituzioni. Il senegalese trova anche la doppietta con un calcio da fuori che gela Moretti.

