Parma, obiettivo Laurini: si prova a chiudere

Giornata apparentemente tranquilla in casa Parma, dove continua a tenere banco il mercato. L’obiettivo Balotelli è sempre distante, nei prossimi giorni si cercherà di trovare una soluzione con degli incontri. Ma sul taccuino del direttore sportivo Daniele Faggiano ci sono due nomi nuovi. Uno è quello di Simone Padoin, l’altro quello di Vincent Laurini. Il terzino piace parecchio e potrebbe essere una soluzione. Si proverà a chiudere nelle prossime ore. C’è stato un sondaggio invece per Padoin, un centrocampista affidabile che garantisce quantità e qualità. Elementi che adesso fanno la differenza. Oltre a questi nomi, il Parma sta provando a chiudere per Grassi (obiettivo dichiarato da tempo), Sprocati e Kastanos (le operazioni sarebbero legate). Il tutto con Mario Giuffredi (agente di Laurini, Grassi, Sprocati e Kastanos) che muove le fila dell’operazione.