Parma-Palermo LE ULTIME | Si ferma Ceravolo, c'è Siligardi

Dal nostro inviato

PARMA - A due giorni dalla partita, sabato, si è fermato Fabio Ceravolo. Probabilmente un fastidio muscolare per l'attaccante che lo terrà fuori dalla sfida di cartello contro il Palermo. Nella sfida per la risalita D'Aversa non avrà l'attaccante ma questo non gli impedirà di schierare il 4-3-3 con due terzi dell'attacco tutti palermitani. Calaiò e Di Gaudio faranno compagnia al redivivo Siligardi, lasciato in panchina per 90' contro l'Avellino e rispolverato - probabilmente - in occasione del big match contro i rosanero. A centrocampo si va verso le conferme con Dezi e Munari che ritrovano Scavone, partito dalla panchina al Partenio e inserito al posto di Gianni. In difesa dovrebbe essere certo il rientro dal 1' di capitan Lucarelli, con Iacoponi. Di Cesare verso la panchina. Gazzola e Gagliolo sugli esterni.

Tedino riprende da dove aveva finito: Coronado tra le linee avrà il compito di illuminare per La Gumina e Nestoroski. Al Tardini non sarà tutto esaurito, ma ci sarà sicuramente una bella cornice.

IL TABELLINO

PARMA-PALERMO

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Munari, Scavone; Siligardi, Calaiò, Di Gaudio. A disp: Nardi, Dini, Vacca, Di Cesare, Mazzocchi, Ciciretti, Baraye, Frediani, Anastasio, Barillà, Insigne, Sierralta. All: D'Aversa.

PALERMO (3-5-2): Pomini; Szyminski, Struna, Rajkovic; Rispoli, Murawski, Gnahoré, Jajalo, Aleesami; Coronado; Nestorovski. A disp: Maniero, Posavec, Trajkovski, Moreo, Rolando, Balogh, Chochev, La Gumina, Fiordilino, Fiore, Dawidowicz, Ingegneri. All: Tedino.+

Arbitro: Sig. Marinelli di Tivoli