Parma, si recupera il 13? Lunedì si saprà

Il maltempo e l'abbondante nevicata abbattutasi sabato su Parma, che ha costretto il Gos a esprimere parere negativo sul regolare svolgimento della partita Parma-Palermo, sembra aver dato una tregua. Sono stati giorni difficili in città, con parecchi disagi soprattutto per quanto riguarda traffico e viabilità che alla fine era quello che preoccupava maggiormente gli organi di competenza anche per la gara con i rosanero, rimasti nel frattempo in Veneto - non lontano da Parma - ad aspettare la decisione della Lega sulla data del recupero. Decisione che verrà presa lunedì a Milano, in una riunione che coinvolge molte società visti i rinvii a data da destinarsi di Brescia-Entella, Parma-Palermo e Pro Vercelli-Perugia per maltempo, oltre che Avellino-Bari, Carpi-Venezia e Foggia Empoli per la prematura e improvvisa scomparsa di Davide Astori, colpito da un arresto cardiaco nella notte tra sabato e domenica.

Si presume - come avevamo anticipato - che la gara possa essere recuperata il 13 marzo, giornata adibita al recupero anche di altre partite. L'altra possibilità è quella di andare al 20 marzo oppure al 3 aprile. Lunedì nel tardo pomeriggio si saprà.