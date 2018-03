Parma, con il Palermo si recupera a Pasquetta?

Non c'è nulla di ufficiale - anche perché la decisione era attesa per mercoledì 7 marzo - ma la possibilità che la data del recupero della partita tra Parma e Palermo sia quella del 2 aprile, giorno di Pasquetta, è attuale. L'altra opzione, come avevamo anticipato, potrebbe essere infatti martedì 3 aprile. Che sia il 2 o il 3 aprile sarà comunque in serale. Sono attese decisioni ufficiali a breve.