Parma - Palermo rinviata al 2 aprile: si giocherà alle 20.30

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

visti i CC.UU. LNPB n. 124 del 2 marzo e n. 126 del 3 marzo u.s. con i quali, a seguito della

decisione delle Autorità locali di non permettere l’utilizzo dei rispettivi impianti sportivi a causa

delle precipitazioni nevose tali da aver creato pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e a

tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, sono state rinviate le gare BRESCIA-V. ENTELLA,

PARMA-PALERMO e PRO VERCELLI-PERUGIA;

visto il C.U. LNPB n. 127 del 4 marzo u.s. con il quale, a seguito della tragica notizia

dell’improvvisa scomparsa del calciatore Davide Astori, sono state rinviate le gare AVELLINO-

BARI, CARPI-VENEZIA e FOGGIA-EMPOLI in segno di lutto;

sentito il Comitato Esecutivo LNPB;

visti gli artt. 28.2 e 29.1 dello Statuto LNPB;

dispone che i recuperi delle gare sopra citate abbiano luogo come di seguito indicato:



- Lunedì 2 aprile 2018 ore 12.30 FOGGIA - EMPOLI

ore 15.00 AVELLINO – BARI

ore 17.30 CARPI – VENEZIA

ore 20.30 PARMA – PALERMO



- Martedì 3 aprile 2018 ore 18.00 BRESCIA – V. ENTELLA

ore 18.00 PRO VERCELLI - PERUGIA