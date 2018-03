Parma-Palermo, rinviata a data da destinarsi

Parma-Palermo rinviata, ufficiale. L’abbondante nevicata, a tratti acqua mista a ghiaccio, che sta cadendo sulla città mette a repentaglio il regolare svolgimento della gara. Il Tardini è in perfette condizioni, coperto dai teloni e sorvegliato a vista. Dalla riunione straordinaria del Gos, delle 10:30, è scaturita la decisione di no mettere a repentaglio l’incolumità dei tifosi e dei giocatori in campo. La data del rinvio sarà da decidere. Probabilmente lunedì sarà il giorno dedicato alla decisione. In Lega si riunirà il consiglio per individuare il giorno del recupero. Intanto il Parma si allenerà al chiuso della palestra a Collecchio mentre il Palermo ha già lasciato Parma per raggiungere il Veneto (Verona) da dove ripartirà per tornare a casa.