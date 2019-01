Parma, El Ka si farà, ma non subito: "Dipende dal Paok"

Non è una frenata ma poco ci manca. La trattativa che dovrebbe portare Omar El Kaddouri al Parma viaggia spedita, almeno per quanto riguarda il versante Italia: il club ducale ha sistemato tutti i dettagli del contratto che legherebbe il giocatore al Parma per tre anni e mezzo. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto e Daniele Faggiano avrebbe dato l'ok sistemando tutto con il suo agente Diego Tavano, che ha manifestato gradimento assoluto per il suo assistito alla piazza. El Ka è atteso in città, ma non subito, almeno secondo le indiscrezioni raccolte da Parmatoday.it.

Il Paok Salonicco ha in pugno il cartellino dell'esterno fino al 2021, lui sta facendo di tutto per liberarsi e ha già avuto contatti diretti con il ds crociato Faggiano che si sta muovendo con grande convinzione in questa sessione di mercato. Il Parma, in sostanza, ha fatto tutto quello che doveva fare, adesso tocca al Paok liberare il calciatore che ha manifestato la voglia di andarsene. L'allenatore dei greci Razvan Lucescu però vorrebbe provare a trattenere il giocatore. Questo è l'unico freno alla trattativa che magari si sbloccherà nel week end.

A calcionapoli1926.com il giocatore ha detto quanto riportato da ParmaToday.it: "Non si sa come finirà la trattativa, nei prossimi giorni vediamo se si sblocca. Io voglio tornare in Serie A, ma non dipende solo da me, anche dal Paok. Vediamo se si sblocca".

