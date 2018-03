Parma Partecipazioni Calcistiche all'Aquila Longhi: serata con Luigi Frattali

Pierluigi Frattali ha dovuto parare...anche le domande degli intervenuti, la sera del 6 marzo, al circolo Aquila Longhi: non è bastato, infatti, l'allenamento quotidiano al centro sportivo di Collecchio per... fermare le curiosità di Corrado Marvasi, dei suoi Soci e dei Soci di Parma Partecipazioni Calcistiche. E' stato proprio il numero uno crociato, il protagonista della serata all'Aquila Longhi, nell'ambito della rassegna "La salvezza del patrimonio storico sportivo del Parma Calcio attraverso l'azionariato popolare", iniziativa fortemente voluta da PPC. Insieme a Frattali, molto gentile a rispondere alle domande dei presenti, al tavolo dei relatori, sono intervenuti, per PPC, il Presidente Corrado Cavazzini, l'Amministratore Delegato Alberto Grisanti e il marketing manager Franco Bardiani.