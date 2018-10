Parma, partitella in famiglia: sprinta Di Gaudio, Inglese ok

La domenica senza Serie A - e senza Gervinho (che prosegue il programma di allenamento differenziato e terapie) -, il Parma la passa in famiglia. Una sgambata con dentro una scorpacciata di ragazzi della Primavera - tra cui Lucarelli Jr, in coppia con Bruno Alves - servita più alla squadra per non perdere il ritmo che a Roberto D'Aversa per avere indicazioni in vista della Lazio. E' ancora presto per pensare ai biancocelesti, ma per il tecnico crociato ci sono almeno tre buone notizie. Nella gara terminata 3-0 ci sono almeno tre buone notizie: il ritorno in campo di Matteo Scozzarella, il rientro di Roberto Inglese e un Toto Di Gaudio in grande spolvero. La doppietta che regala la vittoria ai titolari è sua: in mezzo il sigillo di un Luca Siligardi che si conferma sempre più utile alla causa ed elemento di raccordo indispensabile - a maggior ragione adesso che Gervinho non è disponibile -.