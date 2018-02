Parma, per i tifosi è un buon mercato: “Anche se ci aspettavamo il colpo...”

Il mercato del Parma si è concluso. Per i tifosi, che sostanzialmente promuovono le scelte fatte per il fututo dei crociati, quello che è mancato è stato il colpo grosso. "Sono molto soddisfatto perchè abbiamo tenuto il grande Calaiò, per me è un grande piacere vederlo ancora in campo con la maglia crociata" esordisce un tifoso che dà una valutazione molto positiva delle mosse del Parma per il calciomercato.

"Son contento -ci racconta un secondo tifoso- speriamo che i nuovi acquisti vengano inseriti bene nella società e nella squadre a migliorino la qualità del gioco. Secondo me questo Parma può arrivare molto in alto perchè il gruppo c'è"- "Il mercato è andato benissimo, che tanto il cambiare tanto per cambiare non ha senso. Quel che si è fatto va bene, poi si spera sempre nel colpo dell'ultima ora ma non c'è stato. La società è contenta e anche noi siamo contenti".

"Pensavo che prendessero un centrocampista o un'altra punta: questo non è successo e sono riusciti a mettere fuori qualche giovane. Speriamo che questi, essendo in tanti, che la cosa funzioni e che non nascano delle rivalità". "Il mercato è stato positivo fino ad un certo punto perchè mi aspettavo l'acquisto di due centrocapisti di corsa. Abbiamo un mare di attaccanti che non so come faranno a gestire". "In linea di massima sono soddisfatto, è una rosa che si farà rispettare. Mi aspettavo delle uscite nel reparto di attacco, nove attaccanti sono tanti. Spero che D'Aversa sia bravo nel gestire questi giocatori".