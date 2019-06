Parma, per la porta c'è pure Viviano

Casting per la porta. Il Parma sta lavorando alacremente per individuare il dopo-Sepe. Il portiere napoletano quasi sicuramente non verrà riscattato dai crociati, dato che il costo del suo cartellino è fissato intorno ai 5,5 milioni. De Laurentiis non sarebbe disposto a scendere sotto i 4, cosa che volentieri farebbe il Parma. Non bastano neanche i buoni rapporti tra Faggiano e i partenopei, per questo il direttore sportivo del Parma dei miracoli avrebbe intrapreso una via alternativa. Se Buffon rimane una suggestione, anche abbastanza piacevole, quella che riporta a Emiliano Viviano è un'idea concreta. Il portiere, secondo indiscrezioni raccolte da ParmaToday.it, potrebbe accettare l'offerta che ha rifiutato un anno fa, quando sul Parma pendera la spada di Damocle di un ritorno in Serie B.

