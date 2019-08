Parma, per Pezzella documenti pronti

Il Parma sta chiudendo la situazione legata a Giuseppe Pezzella. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha trovato l’accordo con l’Udinese sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, dopo aver strappato il sì del giocatore tempo fa.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbero già pronti i documenti da far firmare al giocatore, atteso in città per le visite. Confermato il prestito con obbligo di riscatto: il quinquennale da firmare è sulla scrivania del ds Faggiano che nel frattempo sta trattando anche sul fronte Fabio Coentrao: la distanza tra la domanda e offerta è minima. Ma l’arrivo di Pezzella, quasi certo, non escluderebbe a priori quello del portoghese ex Real Madrid, che aspetta un segnale dal Parma.