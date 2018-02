Parma, piove sul bagnato: si ferma Ciciretti

Non c’è pace per il Parma. Il bollettino medico diffuso dalla società non è proprio rassicurante. Tra gli indisponibili c’è anche Amato Ciciretti, uscito anzitempo dall’allenamento di ieri per un problema ai flessori. . Roberto Insigne è tornato a prepararsi regolarmente con i compagni. Emanuele Calaiò, Valerio Di Cesare, Matteo Scozzarella, e Gianni Munari si sono allenati con modalità differenziata. Antonio Di Gaudio ha lavorato in piscina. Alessio Da Cruz (sindrome influenzale), Pasquale Mazzocchi (trauma all’occhio sinistro) e Amato Ciciretti (indolenzimento dei flessori della gamba destra) sono rimasti a riposo.