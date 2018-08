Parma, preso Sprocati: Kastanos e Matri piste calde

il Parma è una delle società più attive sul mercato nelle ultime ore. Il ds Daniele Faggiano sta trattando, assieme a Lucarelli nella sede milanese del mercato, l’ex talento del settore giovanile crociato Sprocati, esploso nella Salernitana. Si parla anche di Kastanos e Matri, pista viva fino all’ultimo (ma prima deve uscire Ceravolo, che al momento rifiuta ogni destinazione). Nel pacchetto entrerebbe anche Di Gennaro (che piace parecchio alla Salernitana) e dopo il no di Karamoh, la virata decisiva di Faggiano ripotrebbe portare Simone Edera in crociato. Il giocatore gradisce della destinazione Parma avendo manifestato il suo assenso già all’inizio del calciomercato. Ma più delle entrate in casa crociata bisogna lavorare alle uscite. Vacca sembra destinato alla Salernitana, anche se l’ingaggio che percepisce è elevato per i canoni dei granata. Da Cruz al Livorno, Siligardi al momento sarebbe fuori lista e Baraye, causa ingaggio alto, trova poche squadre disposte ad accaparrarsi il suo stipendio. Anche se le offerte non mancano.