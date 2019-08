Parma, riallacciati i contatti per Pezzella: si entra nella fase calda

Ripresi i contatti con Giuseppe Pezzella. E' questa la notizia del giorno in casa Parma. D'Aversa aspetta un terzino e un centrale. Esoprattutto vuole capire come andranno a finire le situazioni legate ai giocatori in uscita. Anche a questo è servita la riunione tra tecnico e direttore sportivo. Daniele Faggiano giovedì è arrivato a Parma per portare avanti il lavoro cominciato tempo fa, che ad oggi ha portato i suoi frutti, soprattutto in entrata.

Prima di sistemare la squadra e completarla, il ds sta provando a sbloccare le situazioni di giocatori che non rientrerebbero più nei piani tattici del tecnico. Fra tutte quella legata a Fabio Ceravolo, che resta il più ambito nella rosa del Parma. Frosinone, Pisa e soprattutto Cremonese sono in fila per la Belva. La stessa Cremonese che sta chiudendo per Daniel Ciofani e che adesso vuole concentrarsi su Ceravolo per costruire un attacco assortito che punti alla Serie A. Il freno? L'ingaggio della Belva e le richieste del suo agente, che ha sparato alto provocando una marcia indietro dei grigiorossi. Che però aspettano fiduciosi.

Così come fiducioso il Parma aspetta Pezzella, giocatore con cui Faggiano ha trovato l'accordo economico. Un accordo che però manca con l'Udinese, che conosce bene la volontà del giocatore, pronto a cambiare aria. In attesa che la situazione si sblocchi, il Parma si guardia intorno: piace Laxalt del Milan. Per la fascia sinistra ci sono altre opzioni, così come per quella destra, dato che Laurini non convince e Gazzola è in partenza.