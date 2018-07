Parma, riecco Ciciretti

Il Parma è pronto a riabbracciare Amato Ciciretti. Il fantasista del Napoli non rientra nei piani di Carlo Ancelotti che ha dato il suo benestare al trasferimento in prestito del giocatore, pronto a tornare in gialloblù. Previsto nelle prossime ore il trasferimento, con Genoa e Samp battute dal Parma bravo a sfruttare i buoni rapporti che intercorrono tra il ds partenopeo Giuntoli e quello crociato Faggiano, pronto a chiudere per il ritorno di Ciciretti.