Parma, si lavora ai rinnovi di Faggiano e D'Aversa

Continuano le riunioni in casa Parma. Dopo la settimana successiva alla promozione c culminata con la grande festa di domenica, alla quale ha preso parte Jhon Lizhang atterrato all'aeroporto di Malpensa domenica mattina, è arrivato il momento di ripartire per pianificare la nuova stagione. Il tecnico crociato Roberto D'Aversa ha visitato personalmente la sede del prossimo ritiro del Parma, avvallando la decisione comune di passare una quindicina di giorni in Val Venosta. Ci sono solamente gli ultimi dettagli da limare, dopo di che si conosceranno con certezza le date del raduno (a Collecchio) e del ritiro (Prato allo Stelvio). Intanto continuano i summit tra gli uomini della dirigenza crociata, che si prepara ad accogliere nell'organigramma anche Valerio Casagrande (nuovo responsabile finanziario) e discute con Antonio Cordon, il coordinatore tecnico di tutte le squadre di Hope Groupe (costola di Desports e di DDMC, azienda che l'ha incorporata, per un modello di gestione condiviso: scouting, match analysis, diritti sportivi, di immagine, dove attingeranno tutte le società, che presto aumenteranno con l'acquisizione del Tondela, squada del Portogallo). Il presidente Lizhang, prima di ripartire per la Cina, ha assistito alla riunione in cui si è deciso di procedere prima con la valutazione dei costi fissi e dopo di fissare un budget che sia in linea con i dettami e la disponibilità della società. Il mercato resta ancora in mano a Daniele Faggiano, che conserva i 'pieni poteri' (con l'appoggio di Cordon e della società), che opererà nella completa autonomia potendosi avvalere del supporto dei soci italiani che saranno il garante per tutti. Si è parlato anche dei contratti di D'Aversa e Faggiano, entrambi in scadenza ma entrambi verso un leggero ritocco con prolungamento. Di un anno almeno.

Sul palco del Tardini anche il Presidente Jiang #Lizhang: "Abbiamo realizzato qualcosa senza precedenti nella storia del calcio italiano"

