Coronavirus: rinviata d'ufficio Parma-Riozzese Under 17

La scelta d'ufficio è del comitato regionale lombardia causa criticità coronavirus. Le altre gare in programma avranno uno svolgimento regolare

Questi gli impegni ufficiali delle Formazioni del Settore Femminile del Parma nel week end del 22 e 23 Febbraio 2020:

1^ SQUADRA, “SERIE C” NAZIONALE, SOSTA CAMPIONATO

JUNIORES UNDER 19, “CAMPIONATO LOMBARDIA”, 6^ Giornata del Girone di Ritorno: PARMA-CREMA, (Campo “B” in sintetico del Complesso Sportivo “Il Noce” a Noceto, PR), Sabato 22 Febbraio 2020, ore 19.00

ALLIEVE UNDER 17, “CAMPIONATO LOMBARDIA”, 6^ Giornata del Girone di Ritorno: PARMA-RIOZZESE, RINVIATA D’UFFICIO DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA CAUSA CRITICITA’ CORONAVIRUS

GIOVANISSIME UNDER 15, “CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA”, 2^ Giornata del Girone di Ritorno: PARMA-NUBILARIA, (Campo ridotto in sintetico del Complesso Sportivo “Il Noce” a Noceto, PR), Domenica 23 Febbraio 2020, ore 11.00

Inizia, questo week end, la Fase Primaverile dei Campionati Provinciali Misti FIGC in cui le formazioni Under 12 Femminile (Esordienti 2008) e Under 11 Femminile (Pulcine 2009), del Parma Calcio 1913 sono iscritte con una annata sopra leva:

UNDER 12 (Campionato Misto Prov.le Figc “Pulcini 2° anno 2009”) – 1^ Giornata Girone C: CARIGNANO M 2009-PARMA F 2008, (Campo “Parrocchiale” di Carignano, PR), Domenica 23 Febbraio 2020, ore 13.00

UNDER 11 (Campionato Misto Prov.le Figc “Pulcini 1° anno 2010”) – 1^ Giornata Girone D: PICCARDO TRAVERSETOLO M 2010-PARMA F 2009, (Campo“Tesauri A – nuovo”, Traversetolo, PR), Sabato 22 Febbraio 2020, ore 15.00