Parma, rispunta Lapadula

Le difficoltà di arrivare a Mariusz Stepinski stanno facendo virare il Parma su un ex tesserato. Si tratta di Gianluca Lapadula, giocatore di 28 anni che è in uscita dal Genoa. Dove potrebbe andare proprio Mariusz Stepinski come sostituto di Piatek. La trattativa sarebbe in fase embrionale, potrebbe decollare negli ultimi istanti di mercato.

Solo se Fabio Ceravolo però trova la sistemazione giusta. Alla corsa alla Belva si sarebbe aggiunto anche il Pescara, con la Cremonese sempre vigile. E il Verona che aspetta. Lapadula, idea last minute per il Parma.

