Parma-Roma 0-2 LE PAGELLE | Colombi è il migliore, Inglese non c'è

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Roma 0-2.

Colombi 6,5 – Smanaccia un cross dalla sinistra, salvato dai compagni su un paio di rimpalli che potevano costare caro. Per il resto non è impegnatissimo, almeno nel primo tempo. Chiude lo specchio a Kalinic e Kluivert nella ripresa.

Laurini 5,5 – Qualche errore in fase di disimpegno, un mancato stop gli costa il giallo con Perotti che gli va via facile. Per il resto controlla Kolarov senza affanni. Esce con il giallo che pesa, poco deciso in occasione del primo gol di Pellegrini.

64’ Iacoponi 5,5 – Torna terzino destro, come ai vecchi tempi, ma non si sbottona malgrado il Parma debba rimontare.

Dermaku 6 – Kalinic non è Dzeko ma sa metterlo in difficoltà. Lui lo limita per quanto può, una volta gli va via, Colombi lo mura. Si becca un giallo, per un fallo nella metà campo avversaria.

Gagliolo 6 – Gioca in mezzo, al fianco di Dermaku e resta abbastanza abbottonato.

Pezzella 5 – Sciupa un contropiede, quando sceglie di andare solo invece che servire nel corridoio Cornelius. Nel secondo tempo cala come gli altri.

Scozzarella 5,5 – Regia condita dai gradi di capitano. Timido in avvio, ha poche occasioni per mettere in mostra il suo giro palla. Ha compiti difensivi, deve scucire più che cucire.

70’ Kulusevski 5 – Non si vede mai, cerca di fare da collante tra i reparti ma non ci riesce.

Barillà 5 – Corre per se e per gli altri, come al solito, ma non sempre la vede. Mano larga che costa il rigore al Parma.

Kucka 5 – Elastico, è lui la chiave tattica di D’Aversa: deve sdoppiarsi e fare la mezzala in fase difensiva, l’esterno quando attacca il Parma. Spende un sacco di energie, non è sempre lucido per questo.

Siligardi 5,5– Nella posizione di trequartista, Siligardi ha il compito di serrare le fila quando difende. Dovrebbe essere lui a innescare la punta, ma spesso si preferisce andare lungo direttamente su Cornelius. Qualche giocata c’è, si sacrifica anche da play.

Kurtic 5 – Appannato, rimane largo a sinistra senza incidere. Un paio di volte scappa oltre la linea ma prima del tempo. Per il resto più efficace in fase difensiva, quando c’è da fare densità in mezzo. Nel secondo tempo sparisce.

Cornelius 5,5 – Cercato dai compagni, è punto di riferimento per la squadra. Spesso si trova a lottare da solo, ma non sempre riesce ad avere la meglio sugli avversari.

46’ Inglese 5 – Più abile di Cornelius ad attaccare la profondità, non brilla ancora perché la condizione fisica è quella che è. Si divora un gol a tu per tu con Pau Lopez. E’ la controfigura di se stesso.

D’Aversa 5,5 – Imbriglia la Roma solo nel primo tempo, ma senza mai tirare in porta. Nella ripresa si affida a Inglese per Cornelius, ma l’attaccante non è quello dell’anno scorso. Senza Gervinho e Grassi, sceglie chi ha giocato meno ma non ha lo stesso rendimento e anche lui, per la logica del turnover, è costretto a togliere certezze alla squadra.