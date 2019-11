Parma-Roma 2-0 | Crociati eroici, Tardini pieno di gioia

Dal nostro inviato

PARMA -Voleva una vittoria di prestigio, contro una big. Bene, accontentato. Roberto D’Aversa ha sicuramente ottenuto quello che voleva nella partita perfetta contro una squadra che aveva la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei. Sono due gol subiti in trasferta da parte dei giallorossi che hanno eretto un muro difficile da perforare. Fino a oggi, perché le picconate di Sprocati e Cornelius hanno abbattuto la resistenza di una Roma ferma e appesantita, bloccata da un Parma aggressivo e corto, ordinato e compatto che ha voluto la vittoria è l’ha meritata in maniera netta non concedendo praticamente niente. Alla fine della partita, dopo il gol di Sprocati, quando il Parma sembrava alle corde per il pressing disordinato della Roma, è uscita la garra di un Parma da battaglia che ha stretto i denti e dopo aver perso Gervinho al 45’ per un problema muscolare ha mostrato i denti e la voglia di portare a casa un risultato pesantissimo e insperato ma meritato indubbiamente. Pesante, se consideriamo che ha battuto una squadra che da aprile ha perso solamente una volta. Meglio di lei solo il Liverpool, con zero sconfitte all’attivo. Il sinistro di Sprocati e il bolide di Cornelius hanno ribaltato le gerarchie in una notte da Parma con il Tardini traboccante di gioia e che alla fine si è alzato in piedi per applaudire la più bella partita di D’Aversa.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All: D'Aversa

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All: Fonseca