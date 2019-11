Il Parma perde anche Karamoh

Non è il tempo di Yann Karamoh. Non ancora. Proprio sul più bello, il francese si ferma per una lesione al legamento collaterale laterale. Come riporta il sito ufficiale del Parma, il francese 'è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in seguito al trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, evidenziando una lesione al legamento collaterale laterale, e nella giornata di domani verrà eseguito un consulto specialistico'.

Roberto D'Aversa perde anche Karamoh e dopo aver rinunciato forzatamente a Inglese, deve accantonare l'idea di poter tirare avanti con il francese e Gervinho nell'attesa di ritrovare il miglior Cornelius, che sarà disponibile contro la Roma, a meno di clamorose sorprese. La coppia che garantiva a Bob velocità e imprevedibilità è stata sciolta, Karamoh aveva stretto i denti nella serata di Firenze facendosi apprezzare per lo sforzo. Che ha pagato a caro prezzo. Il giocatore non ci sarà contro la Roma, gara in cui D'Aversa - per l'ennesima volta - si troverà a gestire un'emergenza che potrebbe forse anche portarlo a fare altre scelte.

Ci sono ancora tanti giorni davanti, nei quali bisognerà vedere come reagirà Andreas Cornelius, in questo momento l'uomo della provvidenza per il Parma che almeno, una buona notizia la strappa dall'infermeria. Scongiurato il rischio di operazione per Roberto Inglese: l'attaccante è stato sottoposto a terapie, nella giornata di lunedì è stato sottoposto a una visita specialista con il Prof. Nieck Van Dijk ad Amsterdam.

L'ortopedico ha confermato i progressi nel recupero dalla recente lesione alla caviglia sinistra, permettendo l'inizio degli esercizi con carico ancora solo parziale. Il prossimo controllo è fissato tra 3 settimane per valutare come proseguire con il programma di recupero. E' un Parma che resta in emergenza, che benedice l'arrivo della sosta per le Nazionali previsto tra una settimana. Ma prima c'è la Roma, e la partita già difficile di suo diventa ancora più dura da giocare.