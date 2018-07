Parma, Stulac: "Sono pronto per la A"

Dal nostro inviato

TRENTO - Leo Stulac è uno di quelli usciti meglio dall'amichevole contro la Samp. Una delle sorprese più positive di questo ritiro che all'impatto con la nuova realtà ha mostrato di che pasta è fatto, nonostante la sua giovane età. Roberto D'Aversa gli ha consegnato le chiavi della mediana, lui le ha prese senza pensarci e si è messo a guidare il reparto con buona lena e qualche idea: "In questo momento è importante mettere i minuti nelle gambe, sono felice di aver giocato fino all'85esimo. Sicuramente la serie A è difficile: io penso di essere pronto e voglio mostrarlo a tutti. Noi giocatori non pensiamo alla penalizzazione ma guardiamo solo il campo pensando di allenarci bene. Di cose di quel tipo se ne occupa la società. Partite come queste servono per verificare lo stato fisico e per mettere dei minuti nelle gambe e verificare a che punto siamo. Sono felice perchè abbiamo fatto una buona partita ed ora dobbiamo pensare a migliorarci. Penso che la Seria Asia diversa in tutto e per tutto dalla Serie B e non vedo l'ora di iniziare".