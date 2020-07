Parma-Samp LE ULTIME | Out Bruno, Gervinho in dubbio: Caprari dal 1'?

Dal nostro inviato

PARMA - Contro una delle migliori squadre del momento, che si trascina al Tardini la scia dei 12 punti in cinque partite, Roberto D’Aversa ha gli uomini contati. Tra infortuni e squalifiche, l’elenco è tornato quello di un tempo. Il Parma ha perso per strada Scozzarella, Kucka e Cornelius, per noie muscolari, in mattinata si è arreso anche Bruno Alves (per lui una contusione difficile da smaltire); si cerca contemporaneamente di capire come fare per sostituire Darmian e Grassi, fermati da un giallo a San Siro. Diffidati, salteranno la gara del Tardini, una sfida per la salvezza, discorso da chiudere aritmeticamente presto. Per evitare come l’anno scorso di trascinarsi fino all’ultimo sull’orlo del limbo.

DIRETTA

Chi l’avrebbe mai detto, quest’anno soprattutto, che anche il Parma non poteva starsene tranquillo. Soprattutto per quanto fatto vedere nel primo scorcio di campionato, puntualmente sgonfiato in un girone di ritorno caratterizzato dal lockdown e anche da alcune discusse scelte arbitrali che ne hanno frenato il cammino impetuoso. E se a oggi i crociati hanno 40 punti senza potersi considerare tranquillissimi, lo devono a una serie di situazioni che tengono conto di tante cause.

Ma contro la Sampdoria bisogna svoltare, si ha quasi l’obbligo di centrare i tre punti, che mancano dal 23 di giugno, sera di Genoa-Parma. Da Genova alla Samp, dunque. Con tanti dubbi e poche certezze. Una di queste è Sepe, alla centesima in Serie A domani. Davanti a lui ci saranno probabilmente Laurini, Iacoponi, Dermaku e Gagliolo. A centrocampo, senza Kucka, Grassi e Scozzarella, le scelte sono quasi obbligate: Brugman in regia, Hernani e Kurtic ai suoi fianchi. Barillà potrebbe insidiare lo sloveno, mentre difficile ma non impossibile pensare a un 4-2-3-1 che risparmierebbe un mediano ma costringerebbe D’Aversa a fidarsi di un giocatore che agirebbe dietro Inglese o Karamoh (in vantaggio per la posizione di attaccante centrale). Kulusevski e Gervinho saranno gli esterni di un tridente che deve ritrovare la voglia di sgasare.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Gervinho, Caprari. All: D’Aversa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Berezynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All: Ranieri