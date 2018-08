Parma, sarà ancora Aon a marchiare le divise crociate

Dal nostro inviato

COLLECCHIO - Giornata di conferenze e presentazioni in casa Parma: dopo quella del club manager Alessandro Lucarelli, tocca al nuovo sponsor fare l'esordio nel mondo Parma. Un ritorno in realtà, al vecchio. Aon marchierà ancora le divise crociate. "Avere l'appoggio di tante aziende è fondamentale. Ringraziamo Aon per la fiducia che per il terzo anno ci ha concesso. Era difficile da pensare per noi legarci a questo marchio, riportarli in Serie A è stato per noi un motivo di soddisfazione come back sponsor avremo ancora il marchio Beretta". Alle parole dell'ad Luca Carra fanno eco quelle di Giacomo Malmesi, consigliere di amministrazione. "Quest'anno è forse più scontato degli altri anni. Non era magari scontato farlo in Lega Pro e in Serie B, sulle nostre maglie ci sarà ancora Aon e ringraziamo per questo lo sponsor che ci ha dato fiducia". Carlo Spinetta, Ceo di Deputy Chief Development Officier. L'arrivo in Serie A del Parma da noi è stato vissuto con soddisfazione. La nostra strategia è stata quella di legarci al Parma, una squadra importante che ha un marchio molto valido. E' stata una strategia vincente".