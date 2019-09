Parma-Sassuolo 1-0 | cuore crociato: vittoria all'ultimo respiro

Dal nostro inviato

PARMA - Dimenticare in fretta Roma, allontanare i fantasmi e i pensieri negativi, in fondo siamo solo alla quinta giornata. Ci sono tanti motivi per seguire Parma-Sassuolo: uno di questi è che la squadra di casa è quasi costretta a vincere la partita per svoltare dopo un inizio un po’ difficoltoso in cui sono maturate tre sconfitte in quattro partite. Questa partita pesa parecchio nel complesso del momento. Perché arriva dopo una settimana delicata, perché la squadra è in difficoltà fisica e non è in fiducia, non gli riesce fare gol anche se nel primo tempo non subisce altro che questo possesso palla orizzontale di un Sassuolo che non combina granché nei primi 45’. Il Parma aspetta, chiude le linee di passaggio del Sassuolo e pensa subito a recuperare il pallone per mandarlo in verticale. Succede tante volte, Consigli è bravo in alcuni casi, in altri non lo sono Gervinho e Kulusevski, in altre ancora (due volte) il Var annulla per fuorigioco. Il Sassuolo rimane solo possesso orizzontale, il primo tempo lo passa a ringraziare Consigli che diventa l’eroe della serata quando salva il Sassuolo dal tracollo parando il rigore a Inglese nel secondo tempo. Il momentaccio del giocatore del Parma continua, D’Aversa gli risparmia gli ultimi dieci minuti di passione. Entra Cornelius che è la sintesi di un momentaccio: cade in area di rigore nel tentativo di controllare il pallone che Gervinho gli ha servito. Sembra finita, Sepe inchioda due volte Boga e Berardi, poi ci pensa Nino sull’ultima palla a trovare il buco giusto grazie alla collaborazione di Bourabia. Palla in gol gioia tripla per tutto quello che ha sofferto la squadra di Bob, entrato in campo senza i bottoni alle maniche della camicia. Ovazione per Barillà, prova di carattere di una squadra che ha meritato la vittoria e che l’ha conquistata con troppa sofferenza.

LA DIRETTA

IL TABELLINO

PARMA-SASSUOLO 1-0

Marcatori: 95' Barillà (P)

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Darmian, Hernani, Barilla', Scozzarella (66' Brugman), Kulusevski (87' Sprocati), Gervinho, Inglese (78' Cornelius)

ALL.: D'aversa