Parma-Sassuolo 1-0 LE PAGELLE | Iacoponi torna granitico

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Sassuolo 1-0.

Sepe 6,5 - Passa il primo tempo a guardare i compagni che sprecano palle gol una dietro l’altra. Nel secondo si impegna una volta su Boga e un’altra su Berardi. Serata tranquilla.

Darmian 6 - Spinge bene e difende quanto basta per blindare la catena di destra. Si sgancia sempre e quando si sviluppa il gioco lui fa il centrocampista.

Iacoponi 7,5 - Non fa toccare neanche una palla a Capito, gli si francobolla addosso e lo rende un agnellino docile. È tornato granitico nella sua serata più dura.

Bruno Alves 6,5 - Di testa le prende tutte, l’assist a Gervinho lo fa ma l’arbitro glielo annulla e lui combatte. Protesta e si fa sentire, fa il capitano.

Gagliolo 6 - Il meno lucido della difesa di un Parma che si riprende il carattere. E i punti. Qualche scivolone di troppo, non pulito in fase di impostazione ma efficace quanto basta per rimettersi in sesto.

Hernani 6,5 - Il gol annullato lo propizia lui, gestisce con sapienza la palla quando è pressato. Velocizza - per modo di dire la manovra - e si fa sentire con personalità e giocate.

Scozzarella 7 - Redivivo. Non gioca da Parma-Fiorentina, al suo debutto assoluto in questa stagione, disegna un paio di arcobaleni che Gervinho non riesce a spingere dentro. Giocate da regista vero, fino a quando regge comanda lui.

66’ Brugman 6- Amministra con ordine e si prende qualche punizione. Pulizia in mezzo quando la palla scotta.

Barillà 6,5 - La testa che manda in gol Bourabia, nella porta sbagliata, è la sua. Altra partita importante, dimentica Roma e gioca con testa libera e piglio da altri tempi.

Kulusevski 5,5 - Numeri da prestigiatore, nasconde la palla e la fa ricomparire con una facilità impressionante. Ma quando c’è da dettare l’ultimo passaggio svanisce.

87’ Sprocati sv

Inglese 4,5 - Serataccia per l’attaccante trascinatore di un Parma che l’anno scorso si è salvato grazie ai suoi gol anche. Il rigore sbagliato è sintomo di un momento no, che culmina lerci con tanti stop sbagliati e palle non protette.

78’ Cornelius 6 - Scivola quando è in area di rigore, ma lotta più di Inglese e si rende più pericoloso in ripartenza.

Gervinho 6 - I due gol li segna, ma è in fuorigioco. Sul secondo in particolare sbaglia a rientrare e lo fa in ritardo. Ma resta il più attivo di un reparto che deve ritrovare per forza la sua vena realizzativa sotto porta, dove sbaglia in almeno un paio di circostanze a tu per tu con Consigli.

D’Aversa 7 - Imbriglia il collega e nel primo tempo non gli fa vedere palla. Chiude gli spazi, conquista la palla e gioca subito in verticale. Costruisce quattro cinque palle gol nitide nel primo tempo. Nel secondo rigira, si sbraccia ed esulta per un gol che pesa più dei tre punti conquistati.