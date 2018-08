Parma, Scaglia vicino all’accordo con il Catania

Il Parma ha già consegnato la lista definitiva alla Lega in attesa dell’arrivo del transfert per Gervinho, ultimo acquisto di un mercato che si è trascinato tra mille difficoltà. Ultima quella legata alla situazione di Marcello Gazzola, giocatore che si pensava potesse essere utilizzato come ‘bandiera’ avendo fatto la trafila del settore giovanile con la maglia del Parma. Parma che tre anni fa incappava in un fallimento clamoroso che azzerava tutto e che costringeva la neonata società a ripartire da zero. Proprio per questo la Lega non terrebbe conto dei trascorsi di Gazzola nel settore giovanile, che viene considerato invece un giocatore destinato a occupare uno slot nella lista. Se così fosse, sarebbe per il Parma un problema in quanto - essendo costretti dai numeri - Faggiano e D’Aversa potrebbero rinunciare a Jacopo Dezi in favore di Gianni Munari che rientrerà ad ottobre dall’infortunio. Se dovesse essere confermata la scelta, un patrimonio della società come Dezi, pagato intorno ai tre milioni di euro l'anno scorso e riscattato completamente dal Parma, finirebbe ai margini. Ma - in attesa dell'ufficialità - sarebbe anche pronto a tornare in gennaio per giocarsi le sue possibilità.

Con qualche esubero ancora da piazzare, D’Aversa sta lavorando in vista della Spal e già in settimana potrebbe salutare Gigi Scaglia, che sta trovando l’accordo con il Catania. Si lavora con il Parma sulla buonuscita che libererebbe Scaglia e gli permetterebbe di accasarsi in Sicilia. Stesso discorso vale per Baraye che ha rifiutato le proposte che gli sono arrivate dalla Serie C ma che sta ascoltando quelle che gli giungono dalla Turchia, dove il giocatore è abbastanza apprezzato.