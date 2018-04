Parma, Scavone punta la Pro

Una buona notizia per il Parma: Manuel Scavone è tornato in gruppo, anche se non ha disputato tutto l’allenamento. Il centrocampista ha giocato metà partita nel ruolo di mezzala sinistra con Vacca e Barillà a completare il reparto di mezzo, falcidiato dagli infortuni e in netto affanno. Con Munari ai box, Scozzarella che affretta i tempi di recupero e Dezi che si allena con il preparatore atletico Luca Morellini, sarebbe fondamentale recuperare Scavone che stringe i denti e punta il mirino verso la sua ex squadra. A questo punto vederlo sabato in campo contro la Pro Vercelli non è più un miraggio.

Anche Fabio Ceravolo può considerarsi ormai completamente recuperato e sabato dovrebbe partire dalla panchina per eventualmente dare un cambio a Calaiò, imprescindibile.

A bordo campo invece c’era Giacomo Malmesi accompagnato da Angelo Gandolfi e Marco Ferrari che hanno fatto sentire la loro vicinanza alla squadra priva di Lucarelli, che ha cominciato il suo ciclo terapico.