Il giorno del giudizio: Parma con il fiato sospeso

Parma e il Parma con il fiato sospeso. La sentenza per il Processo che vede coinvolto il club (deferito per responsabilità oggettiva) e il suo tesserato Emanuele Calaiò (a cui si contesta la violazione dell’art.7, tentato illecito sportivo), è prevista per l’inizio della settimana. Lunedì (o al massimo martedì) dovrebbe esserci il verdetto dopo che l’accusa ha chiesto martedì scorso una penalizzazione di 2 punti da scontare nel 2017-2018, o in subordine un -6 da scontare nella stagione attuale. Nel primo caso vorrebbe dire per il Parma retrocessione. Per il giocatore 4 anni e 50.000 di ammenda. Le prime indiscrezioni che giungono da Roma parlano di una sanzione non grave: uno o due punti da scontare nella stagione 2018/2019 con il Parma dunque che riuscirebbe a mantenere la categoria. Probabile una pena più dura per il giocatore, Emanuele Calaiò, per cui gli avvocati, così come per il Parma, hanno chiesto il proscioglimento.