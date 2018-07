Parma, Sepe si presenta: “Ho buone sensazioni”

Luigi Sepe è arrivato al Parma con le idee chiare, lo sguardo sicuro e la voglia di fare bene. Esperienza in porta. E prime ore da crociato decisamente positive. “Per adesso – afferma – stiamo lavorando bene, ci stiamo trovando bene sia con il Mister che con l’allenatore dei portieri. Le sensazioni sono buone“. Uno spogliatoio compatto è alla base di tutto: “Il gruppo è unito, me ne sono accorto subito. Io conosco Dezi da tanti anni, è lui che mi sta aiutando a conoscere gli altri e a fare amicizia con gli altri calciatori“.

“Il mio obiettivo – prosegue – è lo stesso del Parma. Dobbiamo essere un gruppo unito, non dobbiamo pensare ai singoli calciatori ma alla rosa. Dobbiamo essere tutti bravi per raggiungere il risultato finale che è la salvezza. Dobbiamo essere bravi a gestire le partite, a gestire i momenti difficili ed i momenti belli. Dobbiamo lavorare di gruppo e far sì che tutti insieme possiamo raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza“.

Infine, un messaggio ai tifosi crociati: “Ai tifosi posso dire che ci aspettiamo tanto da loro come loro si aspettano tanto da noi. Daremo il massimo dalla prima partita fino all’ultima